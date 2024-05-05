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الملك يعود للتألق.. صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول على توتنهام برباعية (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح نظيره فريق توتنهام، بنتيجة 4-2، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الممتاز.

 

أحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 16 من اللقاء، وأضاف أندي روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

 

قلص توتنهام الفارق بعدما أحرز الهدفين الأول والثانى عن طريق ريشارليسون وسون هيونج مين فى الدقيقتين 73 و77.

 

ويحتل ليفربول، الذي ودع نظريا المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 78 نقطة

 

في المقابل، يحتل توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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