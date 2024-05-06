حمد إبراهيم: الفوز على فاركو يعطي دفعة قوية للاعبي الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه استطاع الخروج من كبوته بالفوز على فاركو في بطولة الدوري.

وفاز الإسماعيلي على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الفوز على فاركو جاء في الوقت المناسب، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال اللقاءات القادمة".

واختتم: "الإسماعيلي سيخوض مواجهة قوية في الجولة القادمة أمام الداخلية، الذي خسر بثلاثية من سيراميكا كليوباترا، ألا أنه فريق قوي ويمتلك لاعبين وجهاز فني محترم، وستكون مباراة صعبة على الفريقين".

الإسماعيلي يفوز على فاركو

حقق نادي الإسماعيلي فوزا ثمينا على مضيفه فاركو، بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

هدفا المباراة حملا توقيع كل من عمر الساعي من تصويبة رائعة من خارج المنطقة بالدقيقة 22، قبل أن يضيف محمد الدسوقي الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد الدراويش إلى النقطة 22 في المركز الـ13، بينما بقي فاركو بالمركز الـ17 برصيد 13 نقطة.