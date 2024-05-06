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"قمة عربية ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في بطولة .

وكما تشهد منافسات اليوم، إقامة مباراتين، في إطار منافسات الجولة الـ21 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

الدوري المصري

بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

طلائع الجيش ضد المصري.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد.. "بي إن سبورتس 1".

الدوري الفرنسي

ليل ضد ليون.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

ساليرنتيانا ضد أتالانتا.. "أبو ظبي بريميوم 1".. 7 مساءً.

أودينيزي ضد نابولي.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي ضد الهلال.. SSC 1.. 9 مساء

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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