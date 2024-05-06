"قمة عربية ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكما تشهد منافسات الدوري المصري اليوم، إقامة مباراتين، في إطار منافسات الجولة الـ21 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

الدوري المصري

بيراميدز ضد مودرن فيوتشر.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

طلائع الجيش ضد المصري.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد.. "بي إن سبورتس 1".

الدوري الفرنسي

ليل ضد ليون.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

ساليرنتيانا ضد أتالانتا.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 7 مساءً.

أودينيزي ضد نابولي.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي ضد الهلال.. SSC 1.. 9 مساء