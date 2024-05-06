مدرب إنبي: لم أتوقع الفوز على البنك الأهلي بهذه النتيجة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه لم يتوقع الفوز بنتيجة 5-1 أمام البنك الأهلي، خاصةً أن المنافس مميز وموقفهم صعب وكانوا يحتاجوا الفوز.

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وتابع ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جئنا من هزيمتين وكنا نُركز من أجل حصد نقاط المباراة، واللاعبين نجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة".

وأضاف سيد ياسين: "بعد رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق لم يتغير شئ هو مدرب قدير، ولكن كنت اتواجد معه في الجهاز الفني، وبالتالي لم نحتاج وقت كبير لتطبيق سياستنا مع اللاعبين".