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فراس البريكان يمنح الأهلي التقدم على الهلال

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فراس البريكان، مهاجم الأهلي، في تسجيل هدف التقدم في شباك الهلال، في المباراة الجارية الاَن، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف البريكان في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح لاعبي قلعة الكؤوس في الحفاظ على نظافة شباكهم طيلة الثلاثون دقيقة الماضية.

ويبحث الأهلي السعودي عن تحقيق الفوز على نظيره الهلال، في المواجهة التي تجمعهما حاليًا على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وكان الهلال قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين يونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي وتمبكتي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش ولودي.

خط الهجوم: مالكوم، ميشائيل ديلجادو وميتروفيتش

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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