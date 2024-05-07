موعد احتفال ريال مدريد بتويجه بلقب الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - سيحصل ريال مدريد على كأس الدوري الأسباني بعد مباراة غرناطة يوم السبت، حتى يتمكن من الحصول عليها في الاحتفالات يوم الأحد.

وقرر النادي الملكي الاحتفال بلقب الدوري الاسباني يوم الأحد المقبل.

حقق ريال مدريد بشكل رسمي، لقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، مستفيدا من "هدية" من نادي جيرونا، الذي هزم الملاحق برشلونة.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني "لا ليغا" رقم 36 في تاريخه، بعد انتصاره السبت على قادش بنتيجة 3-0، وهزيمة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

وبذلك، وسع ريال مدريد الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري.



ويعتبر هذا اللقب الرابع لريال مدريد في آخر 10 مواسم، وهو اللقب الثاني للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد لقب عام 2022.