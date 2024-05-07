ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.



ويرغب طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، في الخروج بنتيجة إيجابية خلال مباراة الأهلي، حيث يعلم مدى صعوبة المباراة.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: كريم الديب- إسلام أبوسليمة- مصطفى إبراهيم- هشام صلاح.

خط الوسط: موريو ساليفو- .

عمر الوحش- عبدالغني محمد.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي- كريستوف مابولولو- بنجامين بواتينج.

الأهلي والاتحاد السكندري.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

وتُذاع موقعة الأهلي أمام الاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.