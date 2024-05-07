منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنه تم إرسال خطاب رسمي من أجل تأجيل مباراة غينيا بيساو 24 ساعة لتقام يوم 11 يونيو بدلاً من 10 يونيو المقبل.



وأشار إبراهيم حسن إلى أنه تم طلب تأجيل مباراة غينيا بيساو بسبب ضيق الوقت بينها وبين مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها أيضا يوم 7 يونيو بالقاهرة من قبل كاف، بالإضافة إلى ظروف الطيران، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى 9 ساعات.

وأصبح الجهاز الفني للمنتخب المصري في انتظار رد الاتحاد الإفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز في مباراتي جيبوتي وسيراليون بالجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.