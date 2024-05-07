إيقاف حمدالله وكانتي بسبب أحداث مباراة الاتحاد والهلال

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإيقاف ثنائي فريق الاتحاد نجولو كانتي و عبد الرزاق حمدالله، بسبب أحداث مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف نغولو كانتي لمدة مباراتين، وإيقاف عبد الرزاق حمدالله لـ 3 مباريات، بسبب أحداث التلاحم والشغب التي وقعت مع لاعبي فريق الهلال في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يكون الإيقاف للثنائي في البطولات الآسيوية فقط، حيث سيتم ترحيلها لأول مباراة لهم في بطولات اسيا، علمًا بأن نادي الاتحاد إلى الآن لن يشارك في أي بطولة آسيويه الموسم القادم.

ونجح الهلال في الفوز على الاتحاد بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما فاز العين على النصر، قبل أن يفوز الفريق الإماراتي على الزعيم السعودي بنصف النهائي ويخطف بطاقة التأهل للنهائي وملاقاة بطل شرق القارة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي قرار بتغريم نادي العين الإماراتي 3000 دولار و 1850دولار مخالفة عقوبة على 12 شخص يمثلون النادي في مبارتين أمام النصر ذهابا وإيابًا وفق المادة 53/1.

الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف ثنائي النصر

أصدر الاتحاد الآسيوي قرارًا بإيقاف أيمن يحيى وإيمريك لابورت لاعبا فريق النصر السعودي لـ 3 مباريات، في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب أحداث مباراة الفريق أمام العين.

كما أصدر الاتحاد الآسيوي قرار بتغريم نادي النصر السعودي 2250 دولار بسبب سوء سلوك 5 من أشخاص يمثلون الفريق لانتهاكهم المادة 53/1.