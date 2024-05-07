زياد السيسي يحتل المركز الثاني عالميًا في سلاح السيف

ياسر رشاد - القاهرة - احتل البطل المصري زياد السيسي المركز الثاني عالميًا في رياضة سلاح السيف بعد حصوله على ذهبية بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة التي أقيمت في كوريا.

ونجح زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في تحقيق الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليًا في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

وتمكن زياد من تحقيق فوزا تاريخيا على نظيره بطل جورجيا "ساندرو بازادي" المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

وكان قد بدأ زياد السيسي مشواره بالبطولة بالفوز على بطل اليابان في دور الـ64 بنتيجة 15-10 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-5 في دور الـ32 فيما فاز على بطل فرنسا بنتيجة 15-11 في ثمن النهائي.

وفي مباراة ربع النهائي فاز زياد على بطل فرنسا الآخر بنتيجة 15-8 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل أمريكا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14 في نصف النهائي ثم يحصد الذهبية بالفوز على بطل جورجيا في النهائي.

وشهدت البطولة مشاركة الثلاثي محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز من مصر على صعيد الرجال، فيما شاركت ندى حافظ في منافسات السيدات.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من زياد السيسى، محمد عامر، أدهم معتز، ندى حافظ، ويقود الفريق فنيا المدير الفني فينسيت انسيتيت فيما يتواجد مع البعثة الدكتور يوسف حسن دكتور العلاج الطبيعي.