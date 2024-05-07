الاتحاد العراقي يعلن إيقاف صالح جمعة 6 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف صالح جمعة المحترف بصفوف نادي الكرخ وتغرمه ماليا بسبب قيامه باستخدامه الفاظ بذيئة وافعال مهينة ومسيئة والبصق على حكم المباراة أمام النجف.

وتعود الواقعة إلى 30 أبريل الماضي خلال مباراة الكرخ والنجف، عندما التقى الطرفان ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري العراقي.

وكشفت الانضباط أن تقرير المباراة أكد استخدام صالح جمعة ألفاظًا بذيئة وأفعالًا مهينة ومسيئة كما بصق على الحكم، لذا تقرر إيقافه 6 أشهر، وتغريمه 25 مليون دينار عراقي (ما يعادل 910 ألف جنيه مصري).

عقوبات صالح جمعة..

1- معاقبة لاعب نادي الكرخ الرياضي ( صالح جمعة ) الذي يحمل الرقم (13) بالإيقاف لمدة ستة اشهر

2- غرامة مالية قدرها (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي فقط

• وبذلك ينتهي موسم اللاعب صالح جمعه في الدوري العراقي

