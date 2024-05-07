عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي والاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - توج عمر كمال عبد الواحد ، لاعب الأهلي ، بجائزة رجل مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت منذ قليل.





حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، و‏محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في خط الدفاع، وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم في وسط الملعب، وأمامهم وسام أبو علي في الهجوم.

بينما جلس على مقاعد البدلاء كل من محمود متولي ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.‏

بينما مثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.

خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.

وقدم الفريق الأحمر عرضًا مميزًا ، بالسيطرة الكاملة على معظم فترات اللقاء وتهديد مرمى الاتحاد بأكثر من فرصة محققة.

حملت أهداف الأهلي توقيع كل من " وسام أبو علي من ركلة جزاء ، رضا سليم ، عمر كمال ، محمود كهربا من ركلة جزاء ، بينما سجل هدف الفريق السكندري الوحيد بنجامين بواتينج.