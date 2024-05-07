العشرى فى مأزق بسبب غضب مصيلحى وجماهير الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى مأزق وذلك ليس بسبب الهزيمة الثقيلة التى تلقاها اليوم وجهازه الفنى برباعية من فريق النادى الاهلى مقابل هدف حفظ ماء الوجه للاعبى الاتحاد وإنما لتراكم الازمات والتى فجرها محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد فى وجهه واللاعبين والجهاز الفنى امس الاول عندما فوج اللاعبين فى مرانهم بفرع النادى بسموحة بحضور رئيس النادى فجأة وبصحبته حازم الرجال أمين الصندوق حيث قام مصيلحى بتوبيخ الجميع قائلا “ صبرى نفذ حتى أدائكم غير مرضى لا للجماهير ولا لمجلس الادارة ”

وجاء ذلك على خلفية هزيمة الفريق الاخضر من فريق الجونة وبعدها مكسب بالعافية أمام فريق البلدية والذى أهدى خلاله لاعب الاتحاد هشام صلاح هدف للبلدية عندما احرز هدف فى مرماه

فى الوقت نفسه وقف مصيلحى صرف المستحقات المالية عن فوز البلدية فى الوقت الذى تحدث بلهجة شديدة مع المدير الفنى لعدم رضاه عن المستوى خاصة وأنه يلبى جميع طلبات الفريق المادية واللوجيسيتية

من ناحية أخرى أنشغل الكابتن طارق العشرى المدير الفنى بفكرة وجود مدير كرة معه متمثل فى الكابتن إيهاب جابر خاصة وأنه دائما يعمل بدون مدير كرة

يذكر أن الساعات القليلة القادمة ستشهد قرارات حاسمة بشأن كرة القدم