بايرن ميونخ يتحدى الريال في دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي ريال مدريد الإسباني فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم، في إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال لكرة القدم.

وبعد أن تعادلا 2/2 على ملعب أليانز أرينا، لابد أن يكون هناك فائز، سواء كان بعد 90 دقيقة أو 120 دقيقة أو بعد ركلات الترجيح.

وودع بايرن ميونخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاث مواجهات جمعته بريال مدريد، الذي يعد المرشح الأبرز للتأهل للنهائي خاصة وأنه سيخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

الأرقام تنصف الريال

كما تصب الأرقام في مصلحة الريال، الذي تمكن من العبور في 18 مواجهة من أصل 19، عندما تفادى الخسارة في مباراة الذهاب.

الاستثناء الوحيد كان في موسم 2018 / 2019 في دور الـ16 عندما خسر الريال 1 / 4 على ملعب برنابيو بعد أن فاز في مباراة الذهاب 2 / 1 أمام أياكس.

في المقابل ودع بايرن ميونخ منافسات البطولة بعد التعادل في مباراة الذهاب على أرضه أربع مرات من أصل خمس.

ويدخل ريال مدريد اللقاء منتشيا بعد أن توج بلقب الدوري الإسباني، قبل نهايته بأربع جولات، عقب فوزه على قادش بثلاثية نظيفة وخسارة غريمه التقليدي برشلونة 2 / 4 أمام جيرونا.

التتويج بلقب الدوري

وطلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، من لاعبيه إغلاق ملف التتويج بلقب الدوري والتركيز في مباراة بايرن من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وقال أنشيلوتي عقب مباراة قادش «غرفة الملابس هادئة للغاية وسيكون لدينا الوقت للاحتفال بشكل أفضل. الهدف الآن هو الاستعداد 100 بالمئة لمباراة الأربعاء وأمامنا 90 دقيقة للعب نهائي أوروبي آخر. لا يوجد حافز أكبر من هذا، إنها فرصة لاختتام موسم مذهل».

وسيدخل الريال المباراة بصفوف مكتملة، باستثناء ديفيد ألابا الذي يعاني من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي.

في المقابل، يسعى بايرن ميونخ هو الآخر للتأهل للنهائي والمنافسة على اللقب حتى لا يخرج بموسم صفري، بعدما فشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، الذي توج به باير ليفركوزن، كما ودع بطولة كأس ألمانيا من الأدوار الأولى.

الفرصة الأخيرة

ويجب على لاعبي بايرن ميونخ أن يبذلوا كل جهدهم في هذه المباراة من أجل التأهل للنهائي والحفاظ على فرصهم في الوقوف على منصات التتويج هذا الموسم، كما أن توماس توخيل، المدير الفني، يرغب في التتويج باللقب لترك ذكرى طيبة لدى الجماهير خاصة وأنه أعلن من قبل أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وحرص توخيل على تحفيز لاعبيه في الفترة السابقة خاصة بعد الخسارة أمام شتوتجارت 1 / 3 السبت الماضي بالبوندسليجا، حيث طالب لاعبيه بضرورة نسيان هذا الخسارة والتركيز في مباراة الريال.

ويفتقد تخويل لجهود رافاييل جيريرو، الذي تعرض لإصابة في الكاحل وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة، في الوقت نفسه، تأكدت مشاركة ماتيس دي ليخت وجمال موسيالا في المباراة بعد أن شاركا في التدريبات الأخيرة للفريق بشكل كامل.

قبل المواجهة: