هل أصبح الحفناوي جاهزاً لأولمبياد باريس؟ الغموض سيد الموقف

الرياص - اسماء السيد - تونس : كشف بطل السباحة التونسي أحمد أيوب الحفناوي الأربعاء عن امكانية غيابه عن أولمبياد باريس المقبل بسبب "الاصابة"، في الوقت الذي كانت تعقد عليه الآمال لتكرار انجازه الذي أبهر به العالم في أولمبياد طوكيو 2020 حينما فاز بذهبية سباق 400 متر (حرة)، وهو الذي كان مجهولاً ولا يتجاوز 18 عاماً حينما فعلها في طوكيو.

وقال الحفناوي:"أشكو من اصابة حالياً ولا اعلم ما إذا كنت سأشارك في الأولمبياد أم لا".

بدوره أكد رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان لفرانس برس "لا شيئ مؤكداً حتى الآن، ربما يكون جاهزاً وربما لا".

وأضاف ان السبب في ذلك يعود إلى "إصابة تتطورت"، رافضاً تقديم تفاصيل عنها.

ويتابع الحفناوي (21 عاما) الذي خطف الأنظار منذ أولمبياد طوكيو صيف 2021، تحضيراته للأولمبياد في تونس.

وأردف بوصيان "المهم المحافظة على أيوب، يجب ان نحمي ايوب دون الدخول في التفاصيل. لا نريد الميداليات بقدر ما نبحث على المحافظة على الشاب الذي افرحنا ولا زالت امامه بطولات عالم".

وأهدى الحفناوي تونس ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، عندما توّج في سباق 400 م حرّة محققاً مفاجأة ضخمة آنذاك.