شكرا لقرائتكم خبر إنريكي: كرة القدم لم تكن عادلة أمام دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتقد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن فريقه يستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ، رغم خسارته صفر / 2 أمام بوروسيا دورتموند الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور قبل النهائي بالبطولة.

وسجل ماتس هوميلز الهدف الوحيد في مباراة الإياب التي أقيمت الثلاثاء في باريس، حيث أنقذت العارضة عدة مرات فريق دورتموند من تلقي أهداف.

وقال إنريكي في تصريحات لقناة النادي التليفزيونية «بكل صراحة، يكاد يكون من المستحيل أن تتاح لك أكثر من ثلاث فرص محققة للتسجيل، وان تصطدم الكرة بالقائمين والعارضة 4 مرات ولا تحرز أي هدف. اصطدمت الكرة بالقائمين والعارضة ست مرات في المباراتين».

وأضاف «كرة القدم ليست رياضة عادلة، لا تحصل دائما على ما تستحقه، ولا يفوز دائما الفريق الأفضل».

وأنفق مالكو النادي القطريون ملايين في النادي منذ شرائه في 2011 وحتى الآن لم يتمكن الفريق من التتويج بلقب دوري الأبطال ولو مرة واحدة واكتفى باحتلال المركز الثاني في 2020 فقط.

وقال إنريكي «يجب أن ننهض وأن نعود أقوى في العام المقبل».