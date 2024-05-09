عبدالناصر زيدان : حفل تأبين العامري فاروق.. رسالة وفاء من الأهلي لأسطورة من أساطيره

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاعلامى عبدالناصر زيدان أن حفل تأبين النادي الأهلي للعامري فاروق يليق بتاريخه داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال عبدالناصر زيدان في تصريحات تليفزيونية، أن حفل تأبين الأهلي لنائبه أقيم بشكل يليق بقيمة العامري فاروق، الذي ضحى كثيرا من أجل القلعة الحمراء.

واستطرد، أن مجلس الزمالك حضر في حفل تأبين العامري فاروق في صورة مميزة للقطبين

وشدد أن الجميع كان في حالة حزن في حفل تأبين ولكن ظهر مجلسي القطبين بصورة مشرفة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

نتيجة المباراة الأخيرة للنادي الأهلي

وحقق المارد الأحمر انتصارا عريضا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.