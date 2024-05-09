لوكاكو يقود تشكيل روما المتوقع لمواجهة باير ليفركوزن بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق روما الإيطالي ضيفاً ثقيلا على نظيره الألماني باير ليفركوزن على ملعب باي أرينا، وذلك في مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

ويبحث فريق روما لحجز مكانه في نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن انهى الموسم الماضي كوصيف بعد الهزيمة في المباراة النهائية من فريق إشبيلية الإسباني.

موعد مباراة روما وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2024

موعد مباراة روما وباير ليفركوزن في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، هو الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة روما وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2024

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 1 لبث مباراة روما وباير ليفركوزن.

التشكيل المتوقع لروما أمام باير ليفركوزن

من المتوقع أن يبدأ دانييلي دي روسـي المدير الفني لروما مباراته ضد باير ليفركوزن بالتشكيل الأتي:

تشكيلة روما ضد باير ليفركوزن : 4-3-3

ميل سفيلار

راسموس كريستنسن، دييغو يورينتي، إيفان نديكا، أنجيلينو

برايان كريستانتي، لياندرو باريديس، لورينزو بيليجريني

باولو ديبالا، توماسو بالدانزي، روميلو لوكاكو