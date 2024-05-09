الزمالك يفقد السعيد وناصر ماهر في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يغيب عبدالله السعيد وناصر ماهر عن الزمالك في مواجهتي نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما تقام مباراة العودة يوم 19 على استاد القاهرة الدولي.

ويفقد الزمالك الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر في مواجهتي نهضة بركان، بسبب عدم قيدهم أفريقيا، ومشاركتهم مع فرقهم السابقة.

وشارك الثلاثي مع الزمالك في مباريات الدوري المصري الماضية، وأخرها مواجهة سموحة التي خسرها الفريق الأبيض بهدف نظيف، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع الثنائي عبدالله السعيد وسيف جعفر من نادي بيراميدز، بينما ضم ناصر ماهر من نادي مودرن فيوتشر.