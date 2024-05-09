الزمالك يترقب قرار "جوميز" لحسم سفر "صبحي" في نهائي الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، اليوم الخميس ، إلى المغرب استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل.

ويرأس البعثة حسين لبيب رئيس النادي ويرافقها عدد من أعضاء المجلس على رأسهم أحمد سليمان المشرف العام بعد أن سبقها عبد الواحد مدير الكرة لترتيب إجراءات الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.

ويحدد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني موقف محمد صبحى حارس المرمى من السفر بعد شفائه من الإصابه ومشاركته فى التدريبات الجماعية.

وعقد المدير الفني جلسة مع لاعبيه طالبهم بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتاً والتركيز في الفترة الحالية استعداداً لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان مطالباً ببذل أقصى جهد لتحقيق اللقب.

في المقابل ، قرر مجلس الزمالك تعيين أحمد رمضان "هتلر" مدرباً لفريق كرة اليد بعد قبول استقالة مجدي أبو المجد عقب خسارته بطولتي كأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي.

ويستعد فريق اليد لخوض لقاء الأهلي في الدور النهائي ببطولة الدوري أيام 17 و21 و24 مايو الجاري.

وكرم مجلس الإدارة فريق السيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بلقب البطولة الأفريقية للأندية وتأهله لبطولة كأس العالم.. وأشاد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة معبراً عن سعادته بحصد اللقب القاري خاصة وأنه أول بطولة في عهد المجلس مطالبا الجهاز الفني واللاعبات بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة وتقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس العالم للأندية.