نتائج متقدمة لسموحة ببطولة الجمهورية للخماسى الحديث تحت 17 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادى سموحة نتائج متقدمة ببطولة الجمهورية للخماسى الحديث تحت 17 سنة حيث حصلت اللاعبة "ريتاج علاء الدين عبدالفتاح" لاعبة المنتخب القومى على المركز الخامس فردي وحصل اللاعبين "عمار حازم ، إيوان أحمد ، ياسين وليد" على المركز الثالث فرق

ويشرف على الجهاز الفنى والإداري للخماسى الحديث اللواء "تامر عاطف" رئيس الجهاز والعميد "أحمد أبو الفتوح" المدير الفني، كابتن "خالد سعيد" المدير الإداري، كابتن "ريماس هيثم" إدارية، كابتن "ياسمين بيومى" إدارية، كابتن "إبراهيم أيسر" إدارى.

ومن مدربي السباحة : كابتن "محمد شويخ"،

كابتن "المعتز بالله عصام"، كابتن "محمود طارق"، كابتن "نور ياسر"، كابتن "إبراهيم عمرو"، كابتن "أحمد وائل"، كابتن "محمود مجدى"، كابتن "أحمد جمال".

ومدربي الرماية : كابتن "مؤمن خميس"، كابتن "أحمد ماهر"، كابتن "عبدالله سطوحى".

مدربى الجرى : كابتن "أسامة الشاعر"، كابتن "عبدالعزيز وجدى"، كابتن "محمود الشريف"، كابتن "مصطفى فؤاد"، كابتن "منة الله جمال"، كابتن "روان متولى"، كابتن "دارين أيمن".

مدربى السلاح : كابتن "محمد أبو شال"، كابتن "محمد متولى"، كابتن "نورهان محمد".

مدربى الموانع : كابتن "سارة الله ابراهيم"، كابتن "ندى أشرف".