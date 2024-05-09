نهائي الكونفدرالية.. رئيس نهضة بركان يستقبل بعثة الزمالك بعد الوصول للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار وجدة بالمغرب، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.

وحرص حكيم بن عبد الله رئيس نادي نهضة بركان المغربي على استقبال الزمالك في مطار وجدة، فور وصولها، وقام، بمصافحة أعضاء بعثة نادي الزمالك والترحيب بهم في المغرب.

كما تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، في استقبال البعثة بالمطار ومعه سعد عابدين إداري الفريق، وستتوجه البعثة بالحافلة إلى مقر فندق الإقامة في مدينة السعيدية.

ويترأس بعثة الزمالك في المغرب حسين لبيب رئيس النادي، ويرافق الفريق كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

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