"هذا الأمر مرفوض".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد الأهلي عقد علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات، ملف تجديد عقد التونسي علي معلول مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأمور مازالت قائمة بين الأهلي والتونسي علي معلول ولم تنتهي، وهناك توافق بين الطرفين اللاعب عاوز الأهلي والأهلي عاوز اللاعب ولا يوجد أزمة في ذلك".

أضاف: "الأمور متوقفة بين الطرفين بسبب الجانب المادي، خاصة وأن علي معلول يحصل على مبلغ كبير، ومع تغيير سعر الدولار، الأمور ازدادت صعوبة، خاصة وأنه حينما تعاقد الأهلي مع التونسي كان سعر الدولار 15 جنيها".

أكمل: "لم يحدث أن النادي الأهلي طلب من معلول الحصول على الراتب بالجنيه المصري، أو تقليل الراتب، لأن هذا الأمر مرفوض من اللاعب، بل ولم يتم فتح الملف من الأساس".

وأتم تصريحاته: "معلول لديه العديد من العروض الخليجية وبمبالغ كبيرة، ولكن اللاعب ما زال يعطي الأولوية للنادي الأهلي، ولكن دون تنازل عن أي أموال".

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