رئيس فرنسا: أمارس الضغط على فريق مبابي المستقبلي للمشاركة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشار إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، على رغبته الشديدة، في تواجد النجم كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، رفقة منتخب فرنسا تحت 23 عاماً، في أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي سئل هل سيشارك كليان مبابي رفقة منتخب فرنسا في أولمبياد باريس المقبلة؟، أجاب: "بكل تأكيد أتمنى أن يحدث ذلك، وأمارس كل أنواع الضغط على ما يسمى بناديه الجديد من أجل الموافقة على هذا الأمر".

وأضاف: "الأمر كما هو عليه حتى الأن، وكل التركيز الآن على اليورو، ويجب في 14 يوليو المقبل أن يتوج المنتخب الفرنسي باللقب".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن اقتراب النجم الفرنسي كليان مبابي من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

وتقام منافسات الدورة الأولمبية في باريس خلال الفترة، من 24 يوليو المقبل وتستمر حتى 10 أغسطس.

ويحق لكل منتخب من المنتخبات المشاركة في البطولة، إضافة ثلاثة لاعبين فوق السن إلى القائمة المشاركة في البطولة،ة وهو ما يسعى المنتخب الفرنسي إلى استغلاله من أجل ضم كليان مبابي للقائمة.