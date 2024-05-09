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عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي ، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية ، التي انتهت منذ قليل بتفوق الدراويش بهدف من دون رد ، وتسجيله هدف اللقاء الوحيد.
 


وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا هامًا على نظيره الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الإسماعيلية ، لحساب مواجهات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع لشوط اللقاء الثاني ، ليرتفع رصيد الدراويش للنقطة 25 في المركز 12 ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 في الترتيب الثامن عشر.

وخاض الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
 حارس مرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.
والدفاع: محمد عمار، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي.
خط الوسط: عماد حمدي، عمر الساعي، محمد مخلوف، محمد حسن، عبد الرحمن مجدي، الهجوم: نادر فرج، باسم مرسي.

بينما جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي :
حارس مرمى : محمد مجدي.
خط الدفاع : كريم يحيى ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن صميدة وإيهاب سمير.
الوسط: كليتشي شميزي ومحمود حسونة وفانوم الفريد وإبراهيم ايولا.
الهجوم : إسلام عبدالنعيم وتونجي أوموتوشو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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