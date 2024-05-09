رسائل وزير الرياضة والخطيب من حفل تأبين العامري فاروق بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ، إقامة حفل تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة.





وقال الخطيب خلال حفل تأبين الأمس ، أن الراحل الوزير العامري فاروق كان نموذجًا ‏للإخلاص والتفاني في خدمة الأهلي، وإن الله توفاه وهو على مكتبه يعمل بالنادي ويؤدي واجبه ومهامه التي يقدمها بدون مقابل وحبًّا في الكيان، لذلك كان يستحق تقديرًا من نوع خاص.

وأضاف محمود الخطيب خلال كلمته في حفل التأبين، عقب الكشف عن ‏تمثال الراحل بمدخل المبنى الإداري الجديد، أن العامري فاروق ترك أثرًا كبيرًا بما تحلى به من قيم ستبقى خالدة عبر الزمن، وأن هناك أجيالًا عديدة تعاقبت على النادي وأن الجميع إلى زوال ولكن يبقى الأهلي، وهو ما يحمل الكل مسئولية العمل بإخلاص لرفعة الكيان الكبير، وشدد على ضرورة توصيل رسالة إلى الأجيال القادمة لكي تستمر في العمل في هذا الإطار.

وأشار إلى أن العلاقة التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة على إخلاصه للنادي وتفكيره المستمر في مصلحة الأهلي.

فيما تقدم وزير الرياضة ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم سيرة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في حضور كوكبة من رموز الرياضة المصرية.

وأكد أنه تشرف بالعمل تحت قيادته خلال العمل بهيئة استاد القاهرة، وأنه كان مثالًا للتفاني لبلده وناديه، وأنه ظل حتى لحظاته الأخيرة يعمل داخل النادي، ليضرب أروع نموذج في الوفاء والتضحية.

وأشار إلى أن الوزير الراحل ظل طوال حياته متحليًا بالأخلاق ومتمسكًا بالمبادئ والقيم الجليلة، فضلًا عما قدمه من عطاء كبير على مدار سنوات طويلة لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام.