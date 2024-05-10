"غياب الهداف ورحيل 14 لاعبا".. الزمالك يستعد لنهضة بركان بلاعبين فقط من نهائي 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ويعيد هذا اللقاء الأذهان إلى مباراة الثنائي في نهائي نسخة 2019، قبل 5 سنوات.

خاض حينها الزمالك مباراة الإياب في القاهرة بالتشكيل التالي، محمود جنش، عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد إبراهيم، طارق حامد، محمود كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، حميد أحداد، وكان على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب، حازم إمام، أيمن حفني، بهاء مجدي، عمر صلاح.

ولم يتبقى من هذا الفريق سوى أربعة لاعبين وهم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، إلا أن الأول يغيب عن اللقاء للإصابة بالصليبي والثاني صاحب هدف الأبيض الوحيد في النهائي، خارج قائمة الفريق.

وهكذا يتسلح بالثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما من نسخة 2019، فيما رحل 14 لاعبا عن الفريق.

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