غزل المحلة: أحمد عيد عبد الملك مستمر.. وهذا هدفنا في الموسم القادم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى الدوري الممتاز مُجددًا، مُؤكدًا استمرار أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني في منصبه.

وقال وليد خليل في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بذلنا مجهودًا كبيرًا لإعادة الفريق إلى سابق عهده، وإن شاء الله نعد الجماهير بعودة أمجاد الفريق، مثلما وعدناهم من قبل بالصعود للدوري الممتاز".

وأضاف: "للمرة الأولى يتأهل فريق غزل المحلة في الموسم الذي هبط فيه للدرجة الثانية، وسنضع خطة للموسم القادم، مع استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك".

وتابع: "سنستخدم جميع السبل لدعم فريق غزل المحلة، ليس فقط للاستمرار في الدوري، ولكن نحو الأفضل من ذلك".

وأتم وليد خليل تصريحاته قائلًا: "لدينا توأمة مع أندية أوروبية وأكاديميات إفريقية، نريد تواجد 4 لاعبين من قطاع الناشئين مع الفريق الأول، لأننا نريد الاستفادة من منظومة النادي بشكل كامل".