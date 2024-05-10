تشاوميني يغيب عن ريال مدريد 4 أسابيع بعد مشاركته مصابا أمام البايرن

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية ام أورليان تشاوميني نجم وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة الى اربعة أسابيع بعد اصابته التي اعلنها النادي الأسباني عقب مباراته الحاسمة امام بايرن ميونخ الالماني والتي تأهل على اثرها الفريق الملكي الى المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا يوم الاول من يونيو المقبل امام فريق بروسيا دورتموند الالماني على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن .

وقالت صحيفة ليكيب في تقرير لها ان تشاوميني الذي خرج مصابا في الشوط الثاني من مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال اوربا امام بايرن ميونخ شارك في المباراة وهو يعاني من الاصابة في قدمه الا ان كارلو أنشيلوتي اكد قبل المباراة عدم امكانية ابتعاد تشاوميني عن تشكيلة الريال الاساسية نظرا لقوته في وسط ملعب الفريق الملكي وبالفعل شارك الاعب الفرنسي تحت الالم حتى الدقيقة 70 عندما طلب الخروج من المباراة وشارك بدلا منه ادواردو كامافينجا بعدما اصبح الالم لا يحتمل .

واكدت صحيفة ليكيب ان أصابة تشاوميني ستستغرق حوال اربعة اسابيع حتى يتم شفاء الاعب وهو ما يعني انه لن يكون من الممكن مشاركته في نهائي دوري أبطال اوربا وهو ما يمثل خسارة كبيرة لكارلو أنشيلوتي ويبدو ان سيكون لزميله الفرنسي ادواردو كامافينجا دورا مهما في المباراة النهائية .