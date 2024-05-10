الزمالك يعلق على أنباء المفاوضات مع أحمد حجازي

علق مسئولو نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بخصوص وجود مفاوضات، من المدافع الدولي المصري أحمد حجازي نجم الاتحاد السعودي.

وأكدت عدة تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يتفاوض مع أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة بدايةً من الموسم المقبل بصورة رسمية.

وشدد مسئولو القلعة البيضاء، على عدم وجود مفاوضات مع أي لاعب خلال الفترة الأخيرة نهائيًا.

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وأوضح مسئولو الزمالك، أن التركيز حاليًا ينصب على حل أزمة إيقاف القيد التي تواجه النادي مؤخرًا من أجل القدرة على إبرام تعاقدات جديدة.

وأشار مسئولو الأبيض، إلى أن حجازي لاعب هام، وفي حالة وجوده بشكل حر مطلع الموسم المقبل، سيتم دراسة الأمر، وعرض الملف على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق”.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليتي قد أكد، أن نادي الاتحاد السعودي قرر رحيل حجازي، بالإضافة إلى الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بنهاية الموسم الجاري.