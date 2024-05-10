انهيار طفل من البكاء بسبب حمدي فتحي (فيديو)

أهدر الدولي المصري حمدي فتحي ركلة جزاء، لفريقه الوكرة القطري، خلال مباراة معيذر، ضمن منافسات كأس الأمير، التي أقيمت أمس الخميس، وفاز الأول بها.

وخاض الوكرة المباراة ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمير، وانتهت بفوز الوكرة بركلات الترجيح.

وشارك حمدي فتحي في المباراة أساسيًا من بدايتها ولم يخرج إلا مع صافرة حكم المباراة، وأهدر ركلة ترجيح في اللقاء.

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ونشر الحساب الرسمي لقنوات الكأس فيديو لـ حمدي فتحي وهو يسدد ركلة ترجيح وأضاعها.

ثم تسبب حمدي فتحي في دخول طفل مشجغ للوكرة في حالة بكاء.

وفاز فريق الوكرة القطري على نظيره معيذر بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح، ليواجهة خصمه نادي السد، بدور الثمانية في كأس قطر.