نجم الأهلي السابق يحذر الزمالك: فريق نهضة بركان متمرس في لقب الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز أمر رائع للغاية، مبديا سعادته بصعود زعيم الفلاحين مرة آخرى، في ظل الجماهيرية التي يتمتع بها النادي العريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عبده يحيى يشبه محمود المشاقي لاعب النادي السابق، والذي تألق في صفوف غزل المحلة وانتقل إلى المصري لكنه لم ينجح وعاد من جديد للغزل، والفريق كان يضم لاعبين على أعلى مستوى ونجوم عديدة لعبوا في صفوف منتخب مصر".

وأضاف: "لابد أن يتواجد محمد شحاتة بجوار دونجا ومحمد شحاتة في لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، وفي لقاء القاهرة من الممكن الاعتماد على أحمد حمدي".

وواصل: "فريق نهضة بركان متمرس في لقب الكونفدرالية، وأصبح يخوض مباريات افريقية كثيرة، ويقدم مستوى مميز وله تاريخ في هذه البطولة تحديدا،

وأشار إلى أن الجماهير المغربية المنتمية لنادي نهضة بركان قوية جدًا، ويجب على لاعبي الزمالك امتصاص الحماس الجماهيري في اللقاء، بخلاف تميز اللاعبين على الكرات العرضية والركلات الثابتة وعدم الانجراف وراء استفزازت المغاربة قدر الامكان.

وتابع: "لاعبي نهضة بركان لديهم خبرات أيضا ويستطيعون التحكم في رتم المباريات، ولكن أيضا لاعبي الزمالك لديهم خبرات كبيرة، وفوزي لقجع لا يتدخل في أي شئ مطلقا، ولا يوجد اي قلق منهم، ولا يجب تعليق الشماعات على أي شئ، الملعب هو الفيصل في النهاية".

وأتم: "أتمنى أن يكون لاعبي الزمالك في حالة تركيز، وأن يظهروا شخصية قوية وعدم رهبة من المنافس وسط جماهيره".