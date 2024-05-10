اليوم .. 3 مواجهات مثيرة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الجمعة، 3 مواجهات من العيار الثقيل في الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز، حيث تقام مباراة سيراميكا ضد طلائع الجيش بملعب المقاولون العرب.



ويدخل سيراميكا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد ٢٨ نقطة .

ويستضيف فيوتشر نظيره البنك الأهلي باستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى فيوتشر صاحب المركز السابع برصيد ٢٦ نقطة لتحقيق الفوز على البنك صاحب المركز الـ١٥ برصيد ١٨ نقطة .

وفي المباراة الأخيرة، يحل فاركو صاحب المركز العاشر برصيد ٢٨ نقطة، ضيفًا على الجونة صاحب المركز الـ١٧ ب١٣ نقطة في ستاد الجونة.

مواعيد مباريات الدوري اليوم

تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

بينما تلعب مباراتي فيوتشر امام البنك الأهلي، و فاركو والجونة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.