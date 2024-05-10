"لديه ذبذبة".. مهاجم الزمالك السابق يتحدث عن فرص الزمالك للفوز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد علي مهاجم الزمالك السابق، عن فرص الأبيض للفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن الفريق لديه ذبذبة في بعض المباريات.

وقال علي في تصريحات عبر برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس 2: "غياب شيكابالا مؤثر، ولديه ما يقدمه وكنت أتمنى وجوده مع اللاعبين، هو شخص هادي ومرح مع كل الناس، وفي الحقيقة أطيب مما يرى الناس ومحترم".

وأضاف: "غياب عبد الله السعيد وناصر ماهر لعدم القيد الإفريقي مؤثر، ووجودهم كان سيصنع الفارق، لكن الزمالك لديه ذبذبة في بعض المباريات ومباريات أخرى يفوز، ولكنه فريقا غير متوقع وهذا نهائي، لذلك التركيز سيكون أكبر".

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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