التركيز يسيطر على المنصورة قبل مواجهة سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادى المنصورة استعداداته داخل معسكره بالقاهرة، لمباراته أمام نادي سبورتنج في المباراة الفاصلة والمقرر لها غداً السبت في الساعة الرابعة ونصف عصراً، على ستاد بتروسبورت، ستحدد الفريق الصاعد للدورة الرباعية والتي يصعد منها صاحب المركز الأول لدورى الممتاز . .

وعقد عبد اللطيف الدومانى، المدير الفني لفريق المنصورة، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات، طالبهم خلالها بالتركيز فقط على مواجهة سبورتنج المرتقبة، وعدم التفكير في صراع المشاركة بالدوري الممتاز، وشدد الدومانى على لاعبيه بضرورة استمرار الانتصارات، للحفاظ على وضع الفريق .

تدريبات فريق المنصورة

تدريبات فريق المنصورة

وخاض فريق المنصورة لقاء ودي مع بورفؤاد، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ويسعى الجهاز الفني للفريق لتعويد اللاعبين على اللعب تحت ضغط وخارج حدود المحافظة ، ويأمل عبد اللطيف الدومانى على تجهيز كافة اللاعبين على الوضع الأمثل .

وصعد المنصورة ممثلا عن المجموعة الخامسة بعد احتلاله لصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن القزازين ، بينما تأهل سبورتنج عن المجموعة السادسة التي ضمت أندية الإسكندرية ومطروح .

ويجهز عبد اللطيف الدومانى، المدير الفني لفريق المنصورة، جميع اللاعبين لمباراته الهامة أمام سبورتنج، والتي تقام غداً السبت في الساعة الرابعة ونصف عصراً، على ستاد بتروسبورت، ستحدد الفريق الصاعد للدورة الرباعية والتي يصعد منها صاحب المركز الأول لدورى الممتاز .

من ناحية أخرى، إشتغلت الأزمة بين مسؤولي اتحاد الكرة و أندية القسم الثانى ب، بسبب العشوائية التي تدار بها مسابقات اتحاد الكرة في الدرجات الأدنى وعدم الإلتفات لمصالح الأندية الشعبية .

وجاء ذلك بعدما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين دخول 25 فرد من كل فريق فقط خلال المباريات ، وهو ما أثار حفيظة مسئولي الأندية الشعبية على رأسهم المنصورة والسويس اللذان كانا روابط الأندية بهما يجهزان أتوبيسات لنقل الجماهير للقاهرة من أجل مساندة اللاعبين وهو ما أوقفه قرار اتحاد الكرة ليبدوا استيائهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المنظومة الرياضية .

ومن المقرر أن يلتقى ديروط والترسانة ، والكهرباء مع السويس ، المنصورة مع سبورتنج في مباراة فاصلة على ملعب محايد على أن يصعد الفائز في كل مباراة للدورة الرباعية التي يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز .