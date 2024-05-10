كابوس وخلص .. رسالة حارس أسوان للجماهير بعد البقاء بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - وجه إسلام سليمان، حارس نادي أسوان، الاعتذار لجماهيره، وعقب بقاء فريق أسوان بدوري المحترفين هذا الموسم، وفوز فريقه على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والاخيره بالمرحلة الثانية بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين .

ووجه حارس نادي أسوان رسالة اعتذار للجماهير أسوان، كتب عبر "فيس بوك"، " الحمد لله يارب كابوس وخلص الحمد لله .. بصفتى كابتن الفريق اتقدم بالاعتذار وشديد الاسف لكل جمهور اسوان الى مايستهلش مننا الموسم ده .. وبشكر اللاعيبه الرجاله الى استحملت كتير والاجهزه الفنيه على مدار الموسم ومجلس الاداره على اصعب موسم ف تاريخ النادى والحمد لله عدت على خير.. هاردلك لينا كلنا وان شاء الله الموسم القادم موسم تصحيح الاخطاء والعوده للممتاز ان شاء الله " .

إسلام سليمان حارس أسوان

نتائج الجولة الختامية بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين :

حافظ فريق أسوان على بقاؤه بدورى المحترفين بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف بختام الموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسوان بهدف دون رد سجله جدو في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني أضاف محمد اسامة الهدف الثاني في الدقيقة 5، وشهدت الدقيقة 15 هدف جمهورية شبين عبر لاعبه لحمودي شتا.

هبط فريق دكرنس إلي دوري القسم الثاني بالرغم من فوزه على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم بدكرنس بهدفين الشوط الأول سجله أحمد عيد في الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني أضاف مؤمن سمير الهدف الثاني في الدقيقة 15، وشهدت الدقائق الأخيرة هدف الفريق الفيومي عبر لاعبه محمد عبد الله.

فوز فريق أابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق وي بقيادة هاني العقبي بهدفين مقابل هدف.

تعادل فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود مع فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح بهدفين لكلا منهما.

- تعادل فريق مكادى بقيادة محمود ابراهيم مع فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال سلبيا.

وبذلك يكون قد هبط 6 فرق للقسم الثاني ب الموسم المقبل هم، مكادي وجمهورية شبين والنجوم والنصر للتعدين ومصر للمقاصة بالإضافة إلى فريق دكرنس.

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- ابو قير للاسمده 48 نقطة

2- بترول أسيوط 41نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 38 نقطة

5- دكرنس 36 نقطة

6- مكادى 27نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 20 نقطة

9- النصر للتعدين 12 نقطة

10- مصر للمقاصة 12 نقطة