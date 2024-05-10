نتائج منافسات اليوم الأول للسيدات من بطولة العالم للإسكواش 2024

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات بطولة العالم للإسكواش 2024، والتي تستمر حتى 18 مايو الجاري، وقد شهد الدور التمهيدي الأول للأدوار التمهيدية مواجهات ملحمية بمشاركة 64 لاعبة من السيدات. حيث انطلقت المباريات من الساعة 12 ظهرًا واستمرت حتى الساعة 10 مساءً بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على ان يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة.



واستهلت البطولة الأكبر في تاريخ رياضة الإسكواش بمباريات الجولة الأولى للسيدات بين اللاعبتين المصريتين فيروز أبو الخير المصنفة 19 عالميًا وندى عباس المصنفة 18 عالميًا، بفوز فيروز بنتيجة (3-0)، وجاءت نتيجة الأشواط (11-8) (11-7) (11-9)، وتغلبت اللاعبة الصينية شان سن يوك على اللاعبة الاسكتلندية جورجيا أدرلي بنتيجة (3-2) وجاءت نتيجة الأشواط (6-11) (9-11) (11-7) (11-7) (11-7)، لتتأهل "أبو الخير" و"شان سن يوك" للمواجهة في الأدوار التالية.

وفازت اللاعبة المصرية هنا رمضان بنتيجة (3-0) على اللاعبة الاسترالية أليكس هايدن، وجاءت نتيجة الأشواط (11-6) (12-10) (11-5)، وتغلبت اللاعبة المصرية سلمى هاني المصنفة 12 عالميًا على اللاعبة الكندية هولى نوتين بنتيجة (3-2) بنتيجة أشواط (11-5) (11-4) (11-13) (9-11) (11-7) لتتأهل "هاني" لمواجهة "رمضان" في الأدوار التالية.

واستكمالًا لمنافسات السيدات، تغلبت اللاعبة المصرية أمينة الريحاني على الاعبية الانجليزية ميلي توملينسون (3-1) وجاءت نتيجة الأشواط (11-13) (11-7) (11-8) (11-7)، وفازت البلجيكية تيني جيليس المصنفة 8 عالميًا على اللاعبة الماليزية عائفة عزمان بنتيجة (3-0)، وجاءت نتيجة الأشواط (11-4) (11-3) (11-2) لتتأهل "الريحاني" لمواجهة "جيليس" في الدور التالي.

بينما التقت اللاعبة تيسني ميرفي من ويلز مع اللاعبة الفرنسية إينورا فيلارد، وفازت "تيسني" علي منافستها إينورا بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-6) (11-4) (11- 0)، وتغلبت اللاعبة أمينة عرفي المصنفة 11 عالميًا على اللاعبة الصينية كا يي لي بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-7) (11-3) (11-6)، لتواجهه "تسني" اللاعبة "أمينة" في مواجهات الدور التالي.

وتغلبت اللاعبة السويسرية سيندي ميرلو على اللاعبة الكندية دانييل راي بنتيجة (3-2) وجاءت نتيجة الأشواط (4-11) (11-7) (11-9) (12- 14) (11-7).كما فازت اللاعبة الأنجليزية سارة-جين بيري المصنفة 17 عالميًا على غريمتها اللاعبة الانجليزية جاسمين هيوتين بنتيجة (3-1) وجاءت نتيجة الأشواط (13-11) (7-11) (11-8) (11-8)، لتتأهل كلًا من "بيري" وميرلو" للمواجهة في الدور التالي.

والتقت اللاعبة المصرية سناء ابراهيم مع اللاعبة الإنجليزية توري مالك، وفازت "مالك" علي منافستها "إبراهيم" بنتيجة (3-1)، بنتيجة أشواط (11-5) (5-11) (11-3) (11-5).والتقت اللاعبة الأمريكية مارينا ستيفانوني مع اللاعبة البلجيكية نيلي جيليس المصنفة 4 عالميًا، وفازت "جيليس" علي منافستها ستيفانوني بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (11-7) (11-9) (4-11) (6-11) لتتأهل "مالك" لمواجهة "جيليس" في الدور التالي.

بينما فازت اللاعبة الأمريكية أوليفيا وايفر على اللاعبة المصرية هيا علي بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-4) (11-1) (11-1).كما تغلبت اللاعبة الاسبانية مارتا دومينجاس على اللاعبة الماليزية يوان شان بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (11-7) (11-7) (7-11) (11-8)، لتتأهل "وايفر" و"دومينجاس" للمواجهة في الأدوار التالي.

وتغلبت اللاعبة المصرية منة حامد على منافستها اللاعبة نادرين جاراس بنتيجة (3-2) بنتيجة أشواط (5-11) (9-11) (12-10) (11-9) (11-8)، لتتأهل منة حامد للأدوار التالية.

واختتمت مباريات السيدات بمباراة بين اللاعبة المصرية نور الشربيني لاعبة نادي سبورتينج المصنفة الأولى عالميًا واللاعبة جيسيكا تورنبول، حيث فازت الشربيني على تورنبول بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-0) (11-4) (11-4)، لتتأهل الشربيني" لمواجهة "حامد" في الدور التالي.

وتأتي استضافة بطولة العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش ودعم المواهب في لعبة الأسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.