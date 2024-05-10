نتائج منافسات اليوم الأول للرجال العالم للإسكواش 2024

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات بطولة العالم للإسكواش 2024، والتي تستمر حتى 18 مايو الجاري، وقد شهد الدور التمهيدي الأول مواجهات قوية بمشاركة 64 لاعباً من الرجال. حيث بدأت المباريات في تمام الساعة 12 ظهرًا واستمرت حتى الساعة 10 مساءً بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على ان يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة.

واستهلت البطولة الأكبر في تاريخ رياضة الإسكواش بمباريات الجولة الأولى (رجال) بفوز اللاعب البرتغالي روي سواريس على اللاعب المصري مصطفى السرتي بنتيجة (3-2) وجاءت نتيجة الأشواط (11-8) (11-8) (5-11) (8-11) (11-8)، وتغلب اللاعب الارجنيتي ليندرو روميجليو على اللاعب الكولومبي ميجيل رودريجوس المصنف 14 عالميًا بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (12-10) (11-7) (11-7)، ليتأهل كلًا من اللاعب البرتغالي روي سواريس و اللاعب الارجنيتي ليندرو روميجليو للمواجهة في الدور التالي.

وتلتها مباراة بين كل من الماليزي أدين إدراكي واللاعب المصري كريم الحمامي، انتهت بفوز "إدراكي" في المباراة بنتيجة (3-2) بنتيجة أشواط (11-6) (9-11) (8-11) (11-4) (11-9)، وتغلب اللاعب المصري طارق مؤمن المصنف 8 عالميًا على اللاعب الانجليزي جورج بارك بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-3) (11-5) (11-6)، ليتأهل كلًا من "إدراكي" و"مؤمن" للمواجهة في الدور التالي.

كما فاز اللاعب المصري كريم عبدالجواد المصنف 5 عالميًا على اللاعب الأمريكي تيموثي براونيل بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-8) (11-3) (11-7)، وتغلب اللاعب الاسكتلندي روري ستيوارت مع اللاعب السويسري يانيك فيلهيلمي بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط(11-7) (11-4) (11-6)، ليتأهل "عبدالجواد" لمواجهة "ستيوارت" في الدور التالي.

بينما التقى اللاعب السويسري ديمتري ستنمان مع اللاعب المصري محمد الشربيني وفاز "ديمتري" على منافسه "الشربيني" بنتيجة (3-1) ونتيجة أشواط (11-4) (11-5) (6-11) (11-3). وفاز اللاعب المصري على أبوالعنين المصنف 13 عالميًا على اللاعب الفرنسي سيباسيان بونمالي بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط(11-6) (9-11) (11-1) (15-13)، ليتأهل كلًا من "ستينمان" و "أبو العنين" للمواجهة في الدور التالي.

واقتنص اللاعب المصري يوسف ابراهيم المصنف 15 الفوز من اللاعب الأمريكي شاهجهان خان بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط(11-2)(11-9)(14-12).وكما تغلب اللاعب الكولومبي خوان كاميلو فارجاس على اللاعب المصري إبراهيم القباني بنتيجة (3-2) بنتيجة أشواط (5-11)(12-10)(11-6)(8-11)(11-2)، ليتأهل "ابراهيم" لمواجهة "فارجاس في الدور التالي.

وتغلب الفرنسي فيكترو كروين المصنف 11 عالميًا على اللاعب الأمريكي أندرو دوجلاس بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (11-7) (11-4) (10-12) (11-5)، وتغلب اللاعب الإنجليزي سيمون هارتبرت مع اللاعب الصيني ليونج شي هن هنري بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط(11-8) (11-9) (12-10)، ليتأهل كلًا من "كروين" و " هارتبرت" للمواجهة في الدور التالي.

كما التقى اللاعب القطري عبدالله التميمي مع اللاعب بيرو دييجو الياس المصنف 4 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نتيجة أشواط (11-2) (11-3) (11-6)، بينما تغلب اللاعب الأسباني إيكير باجاريس على اللاعب الانجليزي توم والش بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-5) (12-10) (11-7)، ليتأهل كلًا من "باجاريس" ولمواجهة الياس في الدور التالي.

وخلال مبارة اللاعب الاسكتلندي جريج لوبان واللاعب المصري مازن جمال، تغلب "جريج" على "جمال" بنتيجة )3-0) بنتيجة أشواط (11-2) (11-4) (11-4) ، ليتأهل "لوبان" للدور التالي.

واختتمت مباريات الرجال بمباراة بين اللاعب المصري على فرج المصنف الأول عالميًا واللاعب الأمريكي تود هاريتي، حيث فاز فرج على هاريتي بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (8-11) (11-3) (11-1) (11-1)، ليتأهل اللاعب على فرج للدور التالي ليقابل اللاعب الاسكتلندي جريج لوبان.

وتأتي إستضافة بطولة العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش ودعم المواهب في لعبة الأسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.