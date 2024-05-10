ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة غرناطة في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لخوض مباراة غرناطة في الاسبوع الخامس والثلاثين للدوري الاسباني لكرة القدم وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب غرناطة مساء السبت .

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الاسباني مساء الماضي بالفوز على قادش وخسارة منافسه برشلونة امام جيرونا ليحرز ريال مدريد لقبه السادس والثلاثين في تاريخه في الدوري الاسباني وهو ما سيكون له اثر كبير على تشكيلة الفريق الملكي امام غرناطة مساء السبت حيث من المنتظر ان تشهد العديد من التغييرات نظرا لرغبة المدير الفني الايطالي في اراحة مجموعة من لاعبيه .

وكان ابرز الغائبين عن قائمة ريال مدريد الثنائي المصاب النمساوي الدولي ديفيد الابا و الفرنسي الدولي اورليان تشاوميني فيما سيكون الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا اساسيا لمواجهة غرناطة على غرار مباراة قادش والتي شهدت مشاركة كورتوا اساسيا للمرة الاولى منذ عودته من الاصابة بالرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي .

وضمت قائمة ريال مدريد الاعبين :

لحراسة المرمى : تيبو كورتوا و كيبا و لينون

خط الدفاع : ايدير ميليتاو و ناتشو وكارباخال و لوكاس فاسكيز و فران جارسيا و وروديجير و فيرلان ميندي .

لخط الوسط : جود بيلينجهام و توني كروس و لوكا مودريتش و فريدريكو فالفيردي و كامافينجا و داني سيبايوس و اردا جولار .

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور و رودريجو و خوسيليو و براهيم دياز .