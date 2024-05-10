الكشف عن مصير مشاركة نجم نهضة بركان أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، عن مصير مشاركة نجم نادي نهضة بركان، من المشاركة في مباراة الزمالك القادمة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو الجاري.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “المنتخب المغربية”، أنه لن يكون بمقدور اللاعب عمر العرجون المشاركة مع فريقه في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ذهابا وإياب.

وأضافت الصحيفة أن سبب عدم مشاركة العرجون، هو أنه لم يستوف بعد العقوبة المسلطة عليه من طرف لجنة الإنضباط بالكاف والموقوف لمبارتين.

ولن يكون لاعب نهضة بركان المغربي، المشاركة في هذا النهائي ذهابا وإيابا بسبب عدم إستنفاذه لعقوبة الإيقاف لمبارتين رغم تأهل النهضة البركانية للنهائي على حساب إتحاد الجزائر من دون إجراء المبارتين.