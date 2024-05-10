"لم يحدث من قبل".. ليفركوزن يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

واصل بطل الدوري الألماني ليفركوزن تألقه، وتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، بالتعادل مع روما 2-2، مساء أمس في إياب نصف نهائي البطولة، لتصبح نتيجة المباراتين 4-2، وتمكن الأول من العودة في المباراة، بعدما كان متأخرا بهدفين.

وبات ليفركوزن قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي، بإنهاء الموسم بثلاثية، بعدما قضى على هيمنة بايرن ميونخ على الدوري الألماني وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه ووصل إلى نهائي بطولتي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي، دون أي هزيمة، وهو ما لم يحدث في التاريخ من قبل.

وكان روما الإيطالي قريبا من تحقيق هذا الإنجاز في موسمه التاريخي 2011-2012، إلا أنه خسر نهائي كأس إيطاليا ضد نابولي، كما أنه لم يخض أي بطولة أوروبية خلال هذا الموسم.

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