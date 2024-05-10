موعد عودة سالم الدوسري للمشاركة مع الهلال السعودي

تحدد موعد عودة سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت التقارير أن سالم الدوسري لن يشارك مع الهلال في اللقائين المقبلين أمام الحزم والنصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت إلى أن سالم الدوسري سيشارك مع الزعيم خلال مواجهة الطائي في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وتقام مباراة الهلال أمام الطائي يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نظيره الحزم، في الجولة 31 من بطولة دوري روشن السعودي، غدًا السبت.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 86 نقطة، حيث أنه في حال حقق الفوز أمام الحزم فإنه سيحسم اللقب بشكل رسمي.