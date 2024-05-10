كل ما يخص مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يقدم موقع “كورة 365″، كل ما يخص مواجهة نادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023 – 2024.

وتأهل نادي الزمالك، بعد تجاوزه لفريق ديمز الغاني، في دور نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وعلى الجانب الأخر، تأهل نهضة بركان، على حساب نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بعد انسحاب الأخير من المواجهة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، المغربي جواد بده والمصري محمد فوزي.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

الهجوم: زيزو- سامسون أكينيولا – الجزيري.