تشكيل البنك الأهلى لمواجهة مودرن فيوتشر فى الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر وذلك ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الاهلي أمام مودرن فيوتشر في الدوري



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى ..حسن شاهين

خط الدفاع ..ايمن اشرف، سعيدو سيمبورى، امير مدحت، عاصم صلاح، محمد بسيونى

خط الوسط ..سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم ..كريم بامبو، اسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى..

احمد صبحى، محمود قاعود، جريندو، احمد مدبولى، ابراهيم حسن، محمود سيد، عبد العزيز سيد، احمد ربيع، عماد فتحى