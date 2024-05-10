فيفا يرد على تهديدات فيفبرو بسبب كأس العالم للأندية 2025

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على تهديدات اتحاد اللاعبين المحترفين “فيفبرو”، بسبب بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكانت المنظمة العالمية والاتحاد الدولي لللاعبين، قد وجهت طلبًا لـ الفيفا بخصوص إعادة النظر في موعد بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة.

وأوضحت أن جدول مسابقات كرة القدم أصبح الآن “خارج التشبع”، وطلبت من فيفا إعادة جدولة مونديال الأندية وإعادة فتح المناقشات حول الروزنامة الدولية للفترة حتى عام 2030.

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ويشارك النادي الاهلي رفقة أندية الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، كممثلين لقارة أفريقيا في النسخة الجديدة من مونديال الأندية 2025.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال السويدي ماتياس جرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي،أنهم قاموا بإجراء مشاورات على نطاق واسع بشأن الروزنامة الدولية الجديدة.

وأوضح أنهم منذ البداية، يرفضون أي اقتراح أو استنتاج مفاده أن فيفا يفرض بطريقة أو بأخرى روزنامة المباريات الدولية على مجتمع كرة القدم دون التشاور الكافي أو بما يتناسب مع استراتيجية العمل الخاصة به.