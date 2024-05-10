الزمالك يحصل على حكم نهائي ضد التونسي حمدي النقاز

حصل نادي الزمالك، اليوم الجمعة، على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتغريم الدولي التونسي حمدي النقاز، مبلغ 150 ألف دولار بشكل رسمي.

وتلقى الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، إخطارًا من “فيفا”، يؤكد تغريم لاعب الأبيض السابق حمدي النقاز، مبلغ 150 ألف دولار، وذلك بسبب حصول اللاعب على مستحقات، وعدم ردها إلى النادي، ومن ثم رحيله إلى أهلي جدة السعودي موسم 2021.

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وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطابه على إيقاف اللاعب التونسي، لحين سداد غرامة لنادي الزمالك.

ومن جانبه طلب حمدي النقاز، الحيثيات الخاصة بالحكم الغرامة، مما سيجعله يستمر في اللعب مع فريقه النادي الإسماعيلي، لحين وصول الحيثيات ومن ثم سداد قيمة الغرامة أو الاستئناف على العقوبة.

ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.