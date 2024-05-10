الاتفاق يُهين اتحاد جدة بخماسية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



وكان الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة أمام نظيره الاتفاق، قد انتهت بتقدم الأخير بأربعة أهداف نظيفة، حيث تقدم اللاعب سيكو فوفانا بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط.

فيما ضاعف زميله موسى ديمبلي النتيجة في الدقيقة31 من ركلة جزاء، بينما أحرز كارل توكو إكامبي الهدف الثالث والرابع في الدقائق 35، و39.

وعاد توكو إكامبي ليُحرز الهدف الخامس في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل الاتفاق المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 44 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

ويواجه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة، انتقادات قوية وعنيفة خلال الفترة الأخيرة، بعد النتائج السلبية التي حققها العميد تحت قيادته منذ توليه القيادة الفنية للعميد.

وتسود حالة من الغضب لدي جماهير اتحاد جدة، وذلك بعد المستويات الغير مرضية التي يقدمها الفريق خلال الموسم الجاري، بعدما كان بطلًا للمسابقة الموسم الماضي.