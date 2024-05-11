إصابة قائد الهلال قبل مواجهة الحزم في الدوري السعودي

تعرض سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للإصابة قبل مواجهة الحزم، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الهلال نظيره الحزم، مساء اليوم السبت، في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الحزم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

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وتعرض سلمان الفرج للإصابة بآلام في الركبة في نهاية تدريبات الهلال أمس الجمعة، حيث أنه لم يكمل المران.

وبالتالي فإن سلمان الفرج سيغيب عن صفوف الهلال أمام الحزم، في بطولة دوري روشن السعودي، اليوم السبت.

جدير بالذكر أن الهلال قد ينجح في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي بشكل رسمي خلال مواجهة الحزم في حال حقق الفوز خلال المباراة.