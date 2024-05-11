في غياب أحمد حجازي.. اتحاد جدة يسقط بخماسية أمام "اتفاق جيرارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى فريق اتحاد جدة هزيمة ثقيلة من ضيفه نادي الاتفاق بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

المباراة شهدت غياب قائد فريق اتحاد جدة أحمد حجازي؛ حيث يواصل خلال الفترة الجارية برنامجه العلاجي والتأهيلي.

الاتفاق الذي يقوده المدير الفني الإنجليزي ستيفين جيرارد، استهل التسجيل بعد مرور 5 دقائق عن طريق لاعبه سيكو فوفانا قبل أن يضيف زميله موسى ديمبلي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 31 ثم أضاف إكامبي "هاتريك" بالدقائق: 35،39 و55.

وتوقف رصيد فريق اتحاد جدة بعد الخسارة عند النقطة 50 في المركز الخامس بجدول الترتيب في حين توقف رصيد فريق الاتفاق عند النقطة 44 في المركز السادس.