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طارق السيد: هذه نصيحتي لـ جوميز أمام نهضة بركان

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الجماهير البيضاء تنتظر الحصول على بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "لابد أن يعود الزمالك بنتيجة إيجابية من المغرب، والكونفدرالية مهمة جدا من أجل زيادة المعنويات والثقة".

وأضاف: "يجب أن يكون التفكير لدى الجهاز الفني بالحصول على البطولة أى كانت الغيابات وأى 11 لاعب يمثلون الزمالك قادرين على تحقيق آمال الجماهير".

وتابع: "الزمالك مر بنفس الظروف قبل 24 عاما في كأس الكؤوس واستطعنا العودة بالكأس من ياوندي".

وواصل تصريحاته: "يجب على جوميز أن يكون تفكيره أيضا بعدم استقبال أهداف وغلق المساحات على الفريق المغربي، وأى فريق في العالم إذا كان يستطيع الدفاع فسيفوز بالتأكيد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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